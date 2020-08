Nieuw op Second Love: ‘Na een half uur heb ik zeven berichten en twee knipogen’

Een tweede liefde vinden via internet. Veelbesproken en ook veelgebruikt. Wat is de magie van sites als Second Love en Novamora? En kun je eigenlijk rijk worden van gebruikers die vreemdgaan? Een duik in de wereld van spannende dates.

,,Schat, ik ga me aanmelden op een site om vreemd te gaan.” Ik vermoed dat weinig mannen of vrouwen die zin hebben uitgesproken voor ze zich aanmelden voor datingsites als Novamora en Second Love. Ik doe het ook niet zomaar, vertel ik mijn vrouw er snel bij. ,,Het is voor mijn werk, hoor.”

Deze wereld fascineert me mateloos. Want, hoe kan het toch dat dergelijke websites, waar mensen met een partner op zoek kunnen naar een tweede liefde, een minnaar of gewoon een spannend avontuurtje, elke keer weer met landelijke reclame weet te komen. Is er dan zo veel te verdienen met zo’n site? En waarmee dan? En zitten er niet alleen nepvrouwen op zodat de mannen blijven betalen?

Quote En meestal lopen vrouwen daar niet met bordjes op waarop staat: ik zoek een minnaar. Hier wel Ferry, een gebruiker van Second Love

Het is de week dat vrienden mij vragen een petitie tegen de reclame van Second Love te tekenen en de gemeente Rhenen een reclamecampagne van het datingbedrijf binnen haar grenzen verbiedt. Het is dus niet zo dat ik me heel vrij voel als ik de wereld van Second Love begin te verkennen op de redactie.

‘Maak een nepmailadres aan’

Is dit wel veilig? Hoe blijf ik anoniem? Gelukkig helpt Second Love me bij mijn aanmelding op de website met antwoorden op deze vragen. ‘Maak een nepmailadres aan’, adviseert Second Love. ‘Leeg je cache op je pc’ en ‘gebruik niet je echte naam’. Zomaar wat tips waar je dankbaar gebruik van kunt maken als je wilt dat niemand iets meekrijgt van dit alles.

Vijf minuten later zit ik ‘er in’. Teleurgesteld klik ik rond op de site. Als gratis lid is er niet veel te beleven. Alle foto’s zijn geblurd en het is niet mogelijk berichten te versturen of te ontvangen. Dat kan alleen als je premiumlid wordt.

