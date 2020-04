Nieuw politieakkoord maakt versnelde instroom van agenten mogelijk

De afspraken zijn het resultaat van maandenlang moeizaam onderhandelen, de laatste weken op anderhalve meter afstand van elkaar. De bonden, korpsleiding en minister Grapperhaus bereikten vandaag een conceptakkoord, dat eerst ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de leden van de politiebonden. Dat werd net na de ministerraad bekendgemaakt.

In het conceptakkoord staat onder meer dat de basisopleiding van de politieopleiding wordt geïntensiveerd, zodat studenten al na twee in plaats van drie jaar inzetbaar zijn op straat. Ze doen dat onder begeleiding van een mentor, zoals in het verleden ook al gebeurde. Studenten krijgen beter betaald voor die snellere inzetbaarheid.

Vergrijzing

Voor oudere politiemedewerkers biedt het akkoord verschillende opties: wie wil doorwerken na zijn zestigste, wordt daarvoor beloond met een gratificatie. Ook is afgesproken dat politiemensen vervroegd kunnen uittreden via een vroegpensioen.

Het akkoord moet ervoor zorgen dat de generatiewisseling bij de politie soepeler en sneller verloopt. Het 65.000 leden tellende korps is flink aan het vergrijzen. Daardoor is aanwas van onderop hard nodig. Vakbondsleider Gerrit van de Kamp van de ACP denkt dat door de afspraken een boel van de huidige capaciteitsproblemen bij de politie kunnen worden opgelost. ,,Het is een enorme balansoefening. Wij kijken positief naar dit akkoord.”

Ook de korpsleiding van de politie reageert verheugd. ,,We zijn blij dat er een resultaat is bereikt waarmee voor de oudere collega’s de mogelijkheid wordt geboden om te kunnen stoppen met werken en waarin ook maatregelen zijn opgenomen die bijdragen aan de inzetbaarheid van het korps in de komende jaren. Dit resultaat is van belang voor alle collega’s.”

Coronamaatregelen

Naast het vroegpensioen en de verkorte opleiding zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk van agenten te verlagen. Zo wordt gekeken of de organisatie verbeterd kan worden en wordt het mogelijk politievrijwilligers tijdelijk als betaalde politiemedewerker in te zetten. Daardoor zijn ze meer uren inzetbaar.

De politiebonden gaan het onderhandelingsresultaat nu aan hun leden voorleggen. De gebruikelijke manier om de leden te raadplegen – het houden van bijeenkomsten – is tijdens de coronacrisis niet mogelijk. ,,We zijn druk bezig andere geschikte wegen te zoeken”, aldus een woordvoerder van de ACP. ,,Zodra er knopen zijn doorgehakt zullen we dat de leden uiteraard zo snel mogelijk laten weten.”