Nieuw schilderij van Rembrandt ontdekt in Haags museum

Een olieverfschets die al ruim 100 jaar in bezit is van Museum Bredius blijkt een echte Rembrandt te zijn. Jarenlang bestond er onduidelijkheid over de echtheid van het werk. Onderzoeker Jeroen Giltaij weet het nu zeker: het paneel De Kruisoprichting is niet door navolgers gemaakt, maar door de meester zelf.

Giltaij onthult zijn ontdekking in zijn nieuwe publicatie Het Grote Rembrandt Boek met daarin een uitvoerige beschrijving van alle 684 schilderijen die (ooit) aan Rembrandt zijn toegeschreven. Het vuistdikke boek is een vervolg op het overzicht dat kunstverzamelaar en naamgever van het museum Abraham Bredius in 1935 publiceerde. Toen ging het nog om 630 schilderijen.

Jeroen Giltaij nam de taak op om de destijds door Bredius beschreven schilderijen opnieuw onder de loep te nemen. De olieverfschets uit de vaste collectie van het museum had zijn bijzondere belangstelling. Toen Abraham Bredius het in 1921 op een kunstveiling kocht was hij ervan overtuigd een echte Rembrandt in huis te hebben gehaald. Hij bood het aan aan het Mauritshuis, maar die toonde destijds geen interesse.

Ruwe imitatie

In 1969 publiceerde Rembrandt-kenner Horst Gerson een herziening van het boek van Bredius uit 1935 waarin hij gehak maakte van De Kruisoprichting. In zijn ogen was het werk niet meer dan een ruwe imitatie die vaag op Rembrandt was gebaseerd. Ook onder latere kenners bleef de twijfel voortbestaan. In het laatste standaardoverzicht met alle schilderijen van Rembrandt uit 2019 hebben nog maar 330 de toets der echtheid doorstaan.

,,Ik wilde weten wat er met al die ‘verdwenen’ schilderijen is gebeurd”, zegt Jeroen Giltaij. ,,Waar zijn ze gebleven, aan wie worden ze toegeschreven, hoe zien ze eruit. Het was een enorme klus. Bij nummer 250 heb ik zelfs gedacht ermee te stoppen.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Jeroen Giltaij spreekt tijdens de presentatie van De oprichting van Jezus aan het Kruis van Rembrandt in Museum Bredius. Het museum ontdekte dat de olieverfschets van de hand van Rembrandt was, ondanks de claim van verscheidene kunsthistorici dat het van een navolger moest zijn. © ANP

Totdat hij uitkwam bij de bewuste olieverfschets. Het paneel in het bezit van Museum Bredius kent een sprekende gelijkenis met het schilderij De oprichting van Jezus aan het kruis dat in een museum in München hangt en onbetwistbaar van Rembrandt is. Bredius wilde het vervuilde schilderijtje laten schoonmaken. Het was een goede aanleiding om nog eens goed onderzoek te laten uitvoeren.

Paneel uit negentiende eeuw

Een van de redenen waarom zoveel scepsis over het werk bestond is het feit dat het paneel waarop de schets is geschilderd uit de negentiende eeuw stamt. Bij het uit de lijst halen bleek dat dit paneel echter ter versteviging onder het originele schilderij te zijn geplakt. Het originele paneel stamt wel degelijk uit de zeventiende eeuw. Ook de jaarringen van het hout zijn opgemeten. Op basis daarvan konden onderzoekers van het Rijksmuseum vaststellen dat het paneel gebruikt zou kunnen zijn tussen 1642 en 1645.

Quote We weten nog niet hoe we dit werk moeten plaatsen Jeroen Giltaij

Door ruim 100 jaar oude overschilderingen en oude vernislagen op de olieverfschets was het lastig om het ‘handschrift’ van Rembrandt goed te beoordelen. Bij de restauratie zijn alle latere toevoegingen weggehaald om de oorspronkelijke 17de-eeuwse verf te kunnen bestuderen. Om de ontdekking met het publiek te delen laat Museum Bredius het schilderij nu in zijn naakte vorm zonder retouches zien.

De restauratie van het werk is nog in volle gang. Jeroen Giltaij: ,,We weten nog niet hoe we dit werk moeten plaatsen: was het een vluchtige ontwerpschets of wilde Rembrandt hiermee een verbeterde compositie maken van het schilderij in München? Op die vraag ga ik de komende tijd proberen het antwoord te vinden. Belangrijk voor nu is te weten dat we hier met een echte Rembrandt hebben te maken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.