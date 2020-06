Nieuwe aanhouding in zaak 'rouwende weduwe’

Wat de precieze verdenking is tegen deze derde verdachte is nog onduidelijk, de politie stelt alleen dat de vrouw van 28 wordt verdacht van ‘betrokkenheid bij de dood’ van Goedhart.

Goedhart werd op 26 maart doodgeschoten voor zijn eigen woonwagen in Cothen waar hij samen met de nu verdachte Truitje R. en twee kinderen woonde. De glaszetter werd even voor 07.00 uur onder vuur genomen en stierf niet veel later aan zijn verwondingen. Diezelfde dag nog werd de 20-jarige Mark uit Amersfoort aangehouden. Hij bleek de schoonzoon van het slachtoffer te zijn.

‘Hij betekende niks voor me’

Een week na de dodelijke schietpartij werd in de woonwagen van Truitje R. een heimelijke geluidsopname gemaakt, die daarna circuleerde in het woonwagencircuit. Daarop is te horen dat Truitje R. meer weet over de moord op haar man en de mislukte vlucht van haar schoonzoon. ,,Hij betekende helemaal niks voor me”, zegt Truitje tegen de vrouw die haar vervolgens vraagt: ‘waarom heb je het dan door haar vriendje laten doen’. Een verwijzing naar Mark, die een relatie heeft met de dochter van Mike en Truitje. ,,Dat was niet de bedoeling op die manier. Hij heeft zelf dom gedaan. Het plan was anders.” Op Facebook toonde ze een andere kant van haar gevoelens. ,,Lieve schat waarom moest dit nu jou gebeuren? Ik kan het nog steeds niet bevatten. Ik mis je elke minuut en seconde van de dag. Hou zo veel van jou.”



Vorige week vrijdag besloot de onderzoeksrechter het voorarrest van Truitje R. met twee weken te verlengen. De politie zegt nog steeds dat meer aanhoudingen niet zijn uit te sluiten.