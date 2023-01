Nieuwe arrestatie in onderzoek naar moord op Peter R. de Vries

De Landelijke Recherche heeft vandaag in Tilburg een Nederlandse man aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag op het leven van Peter R. de Vries in juli 2021. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam.

Politie en justitie vermoeden dat hij deel uitmaakt van het ‘crimineel samenwerkingsverband’ dat zich bezig heeft gehouden met de (voorbereiding van) de moord op De Vries, aldus het OM. Over de verdachte is verder niets bekendgemaakt. De aangehouden man zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in de de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Negen dagen later overleed hij. De Vries was vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het geruchtmakende liquidatieproces Marengo, waarin Ridouan Taghi de hoofdverdachte is. In 2018 werd B.’s broer Reduan doodgeschoten, in 2019 zijn advocaat Derk Wiersum.

Zes andere verdachten

Eerder waren in het onderzoek naar de moord op De Vries al andere verdachten aangehouden. Delano G. (23) wordt gezien als de vermeende schutter. Hij was op de dag van de aanslag samen met de Poolse chauffeur Kamil E. (36). Zij zouden zijn aangestuurd door de Poolse moordmakelaar Krystian M. Hij zou hen een foto van Peter R. de Vries hebben gestuurd, met daarbij de tekst: ‘Deze hond moet je hebben.’

Vlak na de aanslag waren er twee mannen die de gewonde De Vries filmden: Erickson O. en Gerower M. Tot slot is er nog de Pool Konrad W., die eind september in zijn geboorteland werd aangehouden. Het OM denkt dat W. - ook wel ‘de Kale’ genoemd - de schakel vormde tussen ‘moordmakelaar’ Krystian M. en de twee uitvoerders.

Ontwikkelingen

Afgelopen zomer was de zaak tegen de twee vermeende uitvoerders, Delano G. en Kamil E., nagenoeg rond. Tegen de twee mannen was al levenslang geëist. Maar op het laatste moment kon de rechtbank niet anders dan het onderzoek heropenen, nadat het OM met een belangrijke getuige op de proppen kwam. Deze getuige, ‘Eddy’, werd in december meerdere keren verhoord en zal ook deze maand nog aan de tand worden gevoeld. Hij zou in eerdere gesprekken al hebben gewezen op een link tussen moordmakelaar Krystian M. en Ridouan Taghi, van wie altijd het vermoeden heeft bestaan dat hij achter de aanslag op De Vries zat.

Het uitstel in de zaak had uiteindelijk grote gevolgen. De jongste van de drie rechters emigreerde in de tussentijd, en er was geen reserverechter om haar plek in te nemen. De komst van een nieuwe rechter betekende uiteindelijk dat heel de rechtszaak tegen de twee uitvoerders opnieuw moet. Deze zaak wordt bovendien gelijktijdig behandeld met de zaak tegen de andere vier verdachten rond de aanslag. En vandaag werd dus bekendgemaakt dat een nieuwe verdachte is aangehouden. Het OM wil tegen deze site alleen kwijt dat het bij de laatste verdachte niet om een Pool gaat.

