Nieuwe blunder OM: wederom foto van kroongetuige Nabil B. verspreid

Het was dan ook al pijnlijk dat het OM in april van dit jaar moest toegegeven dat het per ongeluk een foto van Nabil B. had toegevoegd aan de dossiers van de verdachten in deze zaak. ,,Talloze politiemensen en mensen van justitie zijn betrokken bij de verspreiding van die dossiers,” zei een van Nabils advocaten destijds. ,,Niemand heeft zijn vinger opgestoken en gezegd: ‘Is dit wel ok? Het is niet de eerste keer dat het Openbaar Ministerie meer oog heeft voor de opsporing dan voor de veiligheid van de familie van de kroongetuige.”

Nieuwe blunder

Nu blijkt dus dat het OM wederom geblunderd heeft. In de week voor kerst zijn er via een DVD aanvullingen in het strafdossier verstuurd, waar opnieuw een foto van kroongetuige Nabil B. in bleek te zitten. Het gaat om dezelfde foto die eerder is verspreid. Een paar weken geleden was de kroongetuige ook al kort te zien op een van de schermen in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. De kroongetuige had via een videoverbinding contact met de voorzitter van de rechtbank. Via één van de camerastandpunten was B. te zien op het beeldscherm in de zittingszaal, dat werd uitgezonden in de perskamers. Het duurde zo’n minuut, toen ging de verbinding op zwart. Daarna was B. niet meer in beeld.