Nieuwe dienstregeling NS gaat in: minder treinen, Hanzelijn weer in gebruik

Familie Esmee (14) ontdaan: Olivier van de G. gaat in beroep tegen zijn straf voor doden van tiener

Olivier van de G. (33), de Leidenaar die tot 12 jaar cel en tbs is veroordeeld voor het doden van de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk, is in hoger beroep gegaan. Haar familie is aangedaan door dit besluit.

8 december