Nieuwe F-35 kan niet tegen onweer, piloten moeten met een grote boog omvliegen

Landen zien Nederland als risicoge­bied en dat zal in herfstva­kan­tie te merken zijn

15:53 Wereldwijd waarschuwen landen voor corona in Nederland. ,,Het Covid-19-risico in Nederland is hoog’’, klinkt het bijvoorbeeld alarmerend bij de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten. ,,Als u in Nederland ziek wordt en zorg nodig hebt, kunnen de middelen schaars zijn.’’