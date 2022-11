Nieuwe fase in coronapandemie: ‘We kunnen alle regels loslaten’

Het RIVM waarschuwde begin oktober nog voor de start van een najaarsgolf van Covid-19, maar het aantal besmettingen loopt hard terug. In de ziekenhuizen liggen nu tussen de zes- en zevenhonderd coronapatiënten. Een nieuwe fase is aangebroken, zeggen deskundigen. Door vaccinaties en doorgemaakte besmettingen zijn zoveel mensen beschermd dat geen enorme coronagolven meer worden verwacht. Uit de recentste cijfers van bloedbank Sanquin blijkt dat 77 procent van de Nederlanders antistoffen bij zich draagt door een doorgemaakte infectie. Daarom vindt een deel van de experts op het gebied van infectieziekten dat corona als een van de vele wintervirussen kan worden beschouwd. ,,Het komt dicht bij andere luchtweginfecties, dus ik denk dat we er niet veel meer mee moeten’’, constateert arts-microbioloog Jean-Luc Murk. ,,Ik denk dat influenza deze winter de potentie heeft om grotere problemen te veroorzaken dan corona.’’

Er is best een ingewik­keld scenario nodig om het weer fout te laten gaan. Je kunt het niet helemaal uitsluiten, maar we moeten een keer kunnen juichen

Relaxter

Nu nog geldt het advies om bij klachten een zelftest te doen en in isolatie te gaan. Volgens deskundigen houden weinig mensen zich daaraan. Wat hen betreft worden alle regels losgelaten. ,,We kunnen wel wat relaxter zijn over snottebellen. Ik ben optimistisch’’, zegt epidemioloog Frits Rosendaal. Hoewel virologen nog waarschuwen voor een ernstiger variant, gelooft hij daar niet in. ,,Er is best een ingewikkeld scenario nodig om het weer fout te laten gaan. Je kunt het niet helemaal uitsluiten, maar we moeten een keer kunnen juichen. Het ziet er gunstig uit.’’