Nieuwe gigantische miljoenenvilla voor Peter Gillis met een heuse autolift en kogelwerend glas

met videoPeter Gillis heeft een nieuw optrekje. En wat voor één. Dat de realityster van het tv-programma Massa is Kassa zijn zinnen had gezet op de villa in het buitengebied van Neerpelt was al bekend, maar nu heeft hij ook definitief de sleutels in handen. ,,Een paleisje.”

De reusachtige woning, waar momenteel nog volop in wordt geklust, heeft een vloeroppervlakte van 2700 vierkante meter. Bij het openen van de grote poort vallen vooral vier pilaren op. Het huis heeft op het eerste gezicht wel iets weg van de Amerikaanse Graceland-villa van Elvis Presley in Memphis of van het Witte Huis in Washington.

Met kogelwerend glas, een groot binnenzwembad, enorme tuin met vijver en een heuse autolift komt Gillis wel aan zijn trekken in de nieuwe woning. ,,Een veilig huis, zeg ik maar”, duidt Gillis tijdens een rondleiding die hij op video aan PowNed gaf. ,,Rondom het huis hangen ongeveer veertig camera’s, die we binnen ook op de grote tv-schermen kunnen bekijken. En met het kogelwerende glas is het echt goed beveiligd.” En waarom de vakantieparkenmagnaat uit Asten het gekocht heeft? ,,Ik vind het gewoon mooi.”

Geld laten rollen

En Gillis laat het geld weer rollen. Regelmatig koopt hij een pandje, een andere auto of zelfs een nieuwe camper. Eenmaal in de keuken van zijn nieuwe huis geeft hij ook wat prijs over de uitgaven: ,,Het blad van het aanrecht is van echt marmer. Met de bijkeuken erbij, kost deze keuken al gauw zo’n 400.000 euro.”

Over het bijzondere binnenzwembad raakt Gillis ook niet uitgesproken. ,,Kijk eens naar die achterwand. Die hebben ze tegeltje voor tegeltje gezet en dat is helemaal met bladgoud en bladzilver ingewassen. Dat heeft echt helemaal niemand.”

En dan de autolift. Een autolift? Ja. Gillis, rijdend in z’n bekende Rolls-Royce, gaat die lift vooral gebruiken voor zijn eigen museum met Harleys. ,,Ik heb de lift nodig voor mijn Harleys, niet voor mijn auto’s. Die parkeer ik gewoon binnen of buiten. Ik heb ruim 300 Harleys en ik denk dat er in deze kelder ongeveer 160 in kunnen. De mooiste modellen zet ik hier weg.”

Slaapkamer met groot terras

Gillis laat ook zijn toekomstige master bedroom zien. ,,Ja, hier moet het allemaal gebeuren”, doelt Gillis op een mogelijk nieuwe relatie na de breuk met Nicol Kremers. ,,Dat komt allemaal wel weer.” Het terras van de slaapkamer baart ook opzien. ,,Als in de morgen het zonnetje schijnt, is dit een heerlijk terras”, vertelt hij flamboyant. ,,Hoor die vogeltjes eens fluiten. Dat is pas lekker wakker worden.”

En als Gillis moe is? Dan heeft het huis ook nog eens een bioscoop met een grote bar. ,,En daarnaast komt nog een soort sportschool”, zegt de op het oog weer afgevallen Gillis. ,,In de bioscoop moeten nog wat nieuwe schermen, ligstoelen en fauteuils. En het geluid en de beamer moeten ook nog worden geregeld. Ik houd wel van een mooie film, zeker in het gezelschap van een mooie vrouw”, sluit de Brabander af.

Hoeveel Gillis heeft betaald voor de miljoenenvilla, is niet bekend. Wel staat vast dat hij niet heel veel minder riant zal leven dan de Amerikaanse president in het Witte Huis.

Een impressie van hoe het huis er nog bewoond uit zag:

