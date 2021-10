Nieuwe golf van voetbalgeweld: ‘We hebben ons anderhalf jaar koest moeten houden’

Update 75 fans Union Berlin aangehou­den, Duitsers beklagen zich over behande­ling door politie

8:52 Enkele tientallen supporters van Union Berlin zijn voorafgaand aan de wedstrijd in de Kuip slaags geraakt met de Mobiele Eenheid (ME) bij de Rotterdamse Oranjeboomstraat. Ook waren Duitse supporters in Rotterdam-Lombardijen op zoek naar Feyenoordfans om daarmee de confrontatie aan te gaan. In totaal zijn 75 supporters van Union Berlin aangehouden.