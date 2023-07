Nieuwe haven in Ferwert moet veerdienst Ameland redden

Die maatregelen pakken dramatisch uit voor het eiland, zegt Gunda Brunotte van de ondernemersvereniging OPA. ,,Campings krijgen nu te maken met veel annuleringen van mensen die met een camper of een caravan vakantie willen vieren op het eiland.”



De nieuwe dienstregeling wordt door staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat in elk geval toegestaan tot begin augustus. Tegen die tijd moet een nader onderzoek van het Wagenings maritiem instituut MARIN uitwijzen onder welke omstandigheden schepen elkaar in de geul wel kunnen passeren.



Zo is het middendeel van de vaarroute met 120 meter, breed genoeg. Het is vooral een stukje niet ver uit de kust van Ameland dat voor problemen zorgt. ,,Daar is een sterke stroming ontstaan, die ook tot sterke uitbochting en aanzanding leidt”, legt woordvoerder Christiaan Kooistra van Rijkswaterstaat uit. Veerboten schampen hier soms de bodem. Mogelijk deze zomer nog wordt een oplossing geboden door er met een doorsteek een kortere vaarroute van te maken.



Met een breedte van 200 meter en een diepte van 6 meter kan het Dantziggat bij Ferwert het de rest van de eeuw wel uitzingen als vaarroute. Kooistra: ,,De locatie Ferwert is een grote, ingewikkelde ingreep, maar wint op termijn alleen maar aan urgentie.” Eind dit jaar zal het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besluiten over de toekomstige veerverbinding.