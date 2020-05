Nieuwe poging om dolfijn Zafar uit Amsterdamse haven weg te krijgen: ‘Water is veel te zoet’

Medewerkers van de Stichting SOS Dolfijn proberen vandaag opnieuw dolfijn Zafar, die gisteren in de haven van Amsterdam terecht is gekomen, daar weg te krijgen. De tuimelaar kwam mee met een zeilend vrachtschip vanuit Frankrijk, het dier zwom er drie dagen naast.

Zafar is een bekende alleenlevende dolfijn die normaal voor de kust van het Franse Bretagne leeft. Een poging van SOS Dolfijn hem zaterdag terug te loodsen naar de Noordzee is niet gelukt. ,,Hij blijft hangen bij het schip waarmee hij is binnengekomen. Hij heeft daar kennelijk toch affiniteit mee, soms zoeken dolfijnen die alleen leven, toch sociaal contact”, aldus een medewerkster van SOS Dolfijn. Volgens haar is het dier gezond. Hij heeft ontlasting dus hij eet ook. Ze spreekt van een zorgelijke situatie.

Tuimelaars zijn sociale dolfijnen die leven in zout zeewater. De haven is geen natuurlijk leefgebied voor dolfijnen en het water is er brak tot zoet. Dit kan volgens de stichting gezondheidsproblemen veroorzaken. Tuimelaars zijn grote dolfijnen die bijna vier meter kunnen worden. Zafar is ruim drie meter lang.

Zondag wordt in eerste instantie geprobeerd het dier met een bootje van SOS Dolfijn richting zee te lokken. Mocht dat niet lukken dan wordt mogelijk gevraagd of het vrachtschip waar het dier mee binnenkwam wil proberen hem weer weg te loodsen, via de sluizen bij de haven van IJmuiden weer terug de Noordzee in.

De stichting roept mensen op niet naar de haven te komen om een glimp van de dolfijn op te vangen, omdat dit de hulpactie kan verstoren.