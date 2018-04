Nieuwe proef OV-chip met mobiel én bankpas snel van start

De proef gaat lopen op het NS-traject Leiden Den Haag en in Haagse trams van de HTM. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. ,,Eigenlijk zouden we dit voorjaar beginnen, maar door de gestrande proef zijn we extra zorgvuldig en nemen we de tijd," zegt Berend Jan Beugel van Betaalvereniging Nederland.



Aan de nieuwe proef doen de grote banken en betaalgiganten Mastercard en Visa mee. Reizigers kunnen straks contactloos inchecken met hun bankpas of smartphone en hoeven geen saldo op te laden.



De technologie werkt met de NFC-chip die alle huidige bankpassen en moderne smartphones bezitten. Om de proef te faciliteren komen er in Den Haag en Leiden speciale poortjes.



Betaalvereniging Nederland heeft hoge verwachtingen, zeker nu de proef middels de betaalstandaard van Mastercard en Visa werkt. Die zit in alle pinpassen en laat miljoenen Nederlanders contactloos betalen. ,,Op diverse plekken op de wereld werkt dit in het OV al probleemloos," stelt Beugel.