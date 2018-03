Nieuwe Python 'stiller en sneller'

Portret Turkse politicus bleef in stembureau hangen door 'ver­gis­sing'

11:21 De poster van een Turkse nationalistische politicus in het Nijmeegse stembureau aan de Citroenvlinderstraat had weggehaald moeten worden. Door een 'foutje' is dit niet gebeurd, zegt een woordvoerder van de gemeente Nijmegen. Het bewuste stembureau is gevestigd in een Turks cultureel centrum.