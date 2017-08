Nieuwe speekseltest betrapt snel drugsgebruiker in verkeer

Politie en deskundigen maken zich zorgen over drugsgebruik in het verkeer. De eerste resultaten van de nieuwe speekseltest geven aan dat die zorg terecht is. ,,Mensen stappen na een blowtje zonder nadenken in de auto.''

Ze werken pas anderhalve maand met de nieuwe speekseltest, maar in die periode heeft de politie in Alphen aan den Rijn al vijftien automobilisten betrapt op rijden onder invloed van drugs. Voor teamchef John Nieumeijer van de politie in Alphen reden om zijn zorg uit te spreken. ,,Ik denk dat dit het topje van de ijsberg is. Het lijkt erop dat mensen na een blowtje zonder nadenken in hun auto stappen.’’

Dat denkt ook TeamAlert, de verkeersveiligheidsorganisatie van jongeren. ,,Ik weet haast wel zeker dat dit het topje van de ijsberg is'', zegt Julien L'Ortye van TeamAlert. ,,Wij merken aan alles dat jongeren vaak geen weet hebben van het gevaar van drugs in het verkeer. Er is gewoon veel minder aandacht voor dan voor alcohol, of ze denken dat je er toch niet voor wordt gepakt. Wíj zijn heel erg blij dat deze test er nu is. De politie zal meer mensen gaan betrappen.''

L'Ortyes vermoeden wordt gesterkt door onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Daaruit blijkt dat in Nederland een kleine drie procent van de bestuurders met 'sporen van drugs' rondrijdt. En dat is gevaarlijk: ongeveer van tien procent van de ernstig gewonde autobestuurders test positief op drugs. Hasj, wiet en cocaïne komen het meest voor. ,,En onder cannabisgebruikers leeft soms het idee dat ze er zelfs béter van gaan rijden, terwijl uit onderzoek blijkt dat dat echt niet waar is,'' zegt Sjoerd Houwing van de SWOV.

Quote Onder can­na­bis­ge­brui­kers leeft soms het idee dat ze er zelfs béter van gaan rijden Sjoerd Houwing (SWOV)

De speekseltest wordt sinds 1 juli van dit jaar uitgerold over Nederland, wat wil zeggen dat 350 opgeleide trainers 25.000 agenten klaarstomen om snelle drugstesten te kunnen afnemen. ,,Het is de bedoeling dat binnen twee jaar alle 25.000 agenten op de werkvloer zijn opgeleid'', zegt een woordvoerster van de nationale politie.

Tot voor kort was het voor agenten tijdrovend om vast te stellen of iemand 'met drugs op' achter het stuur was gekropen. De Alphense teamchef Nieumeijer: ,,We moesten afgaan op uiterlijke kenmerken, zoals wijd openstaande pupillen, of opvallend rijgedrag. Dan moest je iemand meenemen naar het bureau om een bloed- en urineproef af te nemen, het resultaat opsturen naar het Nederlands Forensisch Instituut en minstens twee weken wachten op de uitslag.’’

Rare lucht

Dankzij de nieuwe speekseltest kunnen agenten nu binnen enkele minuten vaststellen of iemand onder invloed is. Met een staafje wordt speeksel uit de mond genomen waarna een testkit razendsnel uitwijst of sprake is van drugsgebruik. Toch zullen er niet op korte termijn verkeersfuiken worden opgezet om speekseltesten af te nemen. Voorlopig wordt de test alleen afgenomen als daar aanleiding voor is: vreemd rijgedrag of een rare lucht in de auto.