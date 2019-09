Nieuwe sprookje De zes Zwanen in de Efteling geopend

Het nieuwe sprookje De zes Zwanen is vrijdagmorgen in de Efteling feestelijk geopend. Vanaf zaterdag kunnen ook bezoekers een rondje op de rug van een zwaan varen door het geheime slot.

Het is voor het eerst dat je een sprookje zowel te voet als door middel van een rit, in dit geval varend, kunt beleven. ,,Varen en staren", zoals algemeen directeur Fons Jurgens het interactieve element noemt.

Elisa en de bosasters

Binnen in het kasteeltje zit Elisa zes hemden van bosasters te breien om zo de betovering van haar broers in zwanen te verbreken. Ook mag ze zes jaar niet praten of lachen.

Schets van Pieck

Sander de Bruijn ontwierp het nieuwste sprookje, gelegen aan het Herautenplein. ,,Mijn ontwerp is gebaseerd op een schets van Anton Pieck uit ons grote archief. Ik heb geprobeerd het gevoel van dat beeld op een charmante, verfijnde manier over te brengen in De zes Zwanen.”

Twee minuten

De eerste tijd verwacht de Efteling een behoorlijke toeloop bij het nieuwe sprookje en daarom is een kleine wachtrij aangelegd. In iedere zwaan is plaats voor twee volwassenen en drie kinderen. Het vaartochtje duurt ongeveer twee minuten.

Wieteke van Dort

De zes Zwanen van de gebroeders Grimm is het 30e sprookje in het Sprookjesbos. Wieteke van Dort heeft het verhaaltje ingesproken.