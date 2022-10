Nieuwe subvariant wordt dominant in Europa, aantal coronagevallen in Nederland daalt

Omikron-subvariant van het coronavirus BQ.1 wordt ergens tussen half november en begin december dominant in Europa, verwacht de Europese gezondheidsdienst ECDC. Het aantal positieve coronatests begint in ons land ondertussen snel te dalen. In de afgelopen week heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 18.654 bevestigde besmettingen geregistreerd. Voor het eerst sinds 4 oktober komt het weektotaal onder de 20.000 uit.

De dominantie van BQ.1 en een ondervariant, BQ.1.1 zal waarschijnlijk weer leiden tot een toename van het aantal coronagevallen in de komende weken tot maanden, zegt het ECDC. Het zijn beide subvarianten van de omikronvariant, die momenteel al dominant is.

De subvarianten gaan al rond in Nederland, zo blijkt uit de zogeheten kiemsurveillance van het RIVM. Ook in Frankrijk, België, Ierland en Italië zijn ze al opgedoken. Volgens ECDC werden de subvarianten in Nederland zo’n twee weken geleden in 6 procent van de steekproeven gevonden. In Frankrijk ging het toen al om 19 procent.

Studies uit Azië laten volgens het ECDC zien dat BQ.1 het immuunsysteem kan omzeilen. Uit de data die nu over de subvariant beschikbaar zijn, komt niet naar voren dat BQ.1 ziekmakender is dan de omikronvarianten die nu veel rondgaan (BA.4 en BA.5).

Snelste afname in twee maanden

Vergeleken met vorige week is het aantal nieuwe gevallen deze week nog met 19,3 procent gedaald. Dat is de snelste afname sinds 27 augustus. Een verklaring voor de daling heeft het RIVM niet.



Afgelopen dinsdag meldde het RIVM dat het aantal positieve tests min of meer gelijk was gebleven. Het instituut kon toen niet zeggen of dit het begin van een daling was, een tijdelijke stabilisatie, of alleen maar een hapering in de stijging. Wel zouden veel mensen beschermd zijn door het begin van de herhaalprikken en doordat sommige mensen nog antistoffen hebben van hun besmetting in de zomergolf.

952 gevallen

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend registreerde het RIVM slechts 952 bevestigde besmettingen, het laagste aantal sinds 19 september. Amsterdam voert, zoals gebruikelijk, de lijst aan. In de afgelopen dag kregen 124 inwoners daar bericht dat het coronavirus bij hen is aangetroffen. Daarna volgen Nijmegen (38), Alphen aan den Rijn (28), Gouda (24) en Assen (23). In Den Haag waren er acht positieve tests, in Rotterdam vijf en in Utrecht twee, maar het RIVM maakt geen melding van een storing. In de cijfers is ook geen verschil tussen het noorden, dat nu herfstvakantie heeft, en het midden en het zuiden, waar de herfstvakantie bijna begint.

Het aantal gemelde sterfgevallen loopt wel op. In de afgelopen week kreeg het RIVM bericht dat vijftig mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Dat is het hoogste aantal in een week sinds 27 april, bijna zes maanden geleden. Het is niet verplicht om het overlijden van een coronapatiënt te registreren. Daardoor is het werkelijke aantal sterfgevallen niet bekend, en het is dus ook moeilijk te zeggen of het sterftecijfer echt stijgt.

