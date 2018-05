Nieuwe waarschuwing voor (water)overlast door onweersbuien

Het KNMI kondigde gisteren al code geel af vanwege de verwachte onweersbuien in Gelderland, Flevoland, Overijssel, Friesland, Drenthe, Groningen en op de Waddeneilanden.

De zware buien kunnen in de tweede helft van de middag ontstaan. Daarbij kan 30 tot 50 millimeter water in korte tijd naar beneden komen. Lokaal is zelfs 70 millimeter mogelijk, meer dan wat normaal (61 millimeter) in de hele maand mei valt. Daarbij is er volgens Weeronline kans op hagelstenen van 2 tot 3 centimeter en windstoten rond 75 kilometer per uur. Met een temperatuur van 20 tot 26 graden is het in het noorden en oosten beduidend warmer dan de 13 tot 19 graden in het midden, zuiden en westen van het land.

Volgens Weerplaza is het in het zuiden en westen is het vandaag overwegend bewolkt met enkele buien die mogelijk gepaard gaan met onweer. Vooral in het noordoosten schijnt de komende uren de zon geregeld. Met meer zonneschijn wordt het met een maximum van 25 graden in de noordoostelijke regio's zomers warm. In de middag en avond ontstaan daar echter enkele flinke buien met hagel, onweer en windstoten. De buien nemen in de tweede helft van de avond in intensiteit af.