Nieuwe zoektocht naar opvarenden van de koopvaardij tijdens WOII

De Duitse onderzeeboot U-547 bracht op 2 juli 1944 de ss Bodegraven tot zinken. Het schip was onderweg naar Freetown in Sierra Leone toen de Duitsers het schip torpedeerden. Drie bemanningsleden en zes passagiers kwamen om het leven. Kapitein Barend Adriaan Molenaar werd als enige door de commandant van de U-boot gevangen genomen.

Hoe we dat weten? Mede dankzij de persoonskaart van Molenaar die al jaren lag te verstoffen in het archief van het NIMH. Daar komt nu verandering in, want de kaarten van alle 32.000 opvarenden zijn inmiddels gedigitaliseerd. Nu hoopt het NIMH mensen te vinden die ze willen uitlezen. Daarmee wordt een onderbelichte geschiedenis van de koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog zichtbaar, hoopt Welmoed Bons, hoofd collecties van het NIMH. ,,De meeste verhalen gaan over de oorlog in Nederland. Maar er was ook een grote groep mensen actief buiten ons land en ze leverden een grote bijdrage. Alleen weten we over hen nog heel weinig.”

Volledig scherm ss Bodegraven, op 2 juli 1944 door de Duitse onderzeeboot U-547 tot zinken gebracht. © Nationaal Archief, Fotocollectie Anefo (935-0454)

Al wel is bekend dat de Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog bijzonder zwaar werd getroffen. De meeste schepen verbleven onbewapend op volle zee, maar werden wel regelmatig doelwit van Duitse en Japanse aanvallen. Het leven op zee was daardoor bijzonder onzeker. Bijna de helft van de vloot gaat verloren tijdens de oorlog. Maar er waren ook heroïsche momenten. Zo waren er schepen betrokken bij de geallieerde invasies in Normandië en Noord-Afrika. In Rotterdam staat een monument voor de ongeveer 3500 mannen die in de oorlogsjaren zijn omgekomen op deze schepen.

Zelf zoeken

Het NIMH wil niet alleen meer te weten komen over de mensen uit de koopvaardij. Ook familieleden moeten met dit ‘crowdsource project’ makkelijker informatie kunnen vinden over hun voorouders. Bons: ,,Elk jaar vragen nu zo’n tweehonderd nabestaanden informatie op over hun opa, vader of oom die in de oorlog op zee verbleef. Door de persoonskaarten doorzoekbaar te maken, kan iedereen dat straks zelf.”

Volledig scherm De persoonskaart van Barend Adriaan Molenaar, kapitein van de ss Bodegraven. Het NIMH hoopt dat vrijwilligers willen helpen met het uitlezen van nog tienduizend van dit soort kaarten. © collectie 159 LOCK - NIMH, inventarisnummer 2647

Het is voor het eerst dat het NIMH vrijwilligers op deze schaal vraagt om te helpen bij het verder digitaliseren van de collectie. Hen wordt gevraagd om de kaarten te bestuderen op de website koopvaardijkaarten.nl en de persoonsgegevens die er op staan in te voeren. Dat moet met de hand gebeuren; computers zijn nog altijd niet zo slim dat ze dit geautomatiseerd kunnen. Als alle persoonsgegevens zijn ingevoerd, worden gegevens op de website oorlogslevens geplaatst. Daarmee worden ze gekoppeld aan andere persoonslijsten, bijvoorbeeld uit kampen waar krijgsgevangenen zaten of van de Oorlogsgravenstichting.

