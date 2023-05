Nijverdalse bergbeklimster (30) omgekomen bij lawine in Zwitserland

Een van de drie Nederlanders die zijn omgekomen door een lawine in de Zwitserse Alpen is de 30-jarige Line van den Berg. De Nijverdalse was een zeer ervaren klimmer en woonde in Bern. Bij het ongeval kwamen ook twee mannen van 31 en 38 jaar om het leven.

De drie bergbeklimmers kwamen om tijdens de afdaling van de Grosshorn (3.754 m). De Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) laat weten dat het gaat om zeer ervaren allround klimmers en instructeurs.

Peter Valkenburg, voorzitter van de NKBV, spreekt van een groot verlies: „Niet alleen waren zij goede en ervaren alpinisten, maar vooral betrokken vrijwilligers en fijne mensen. Wij gaan ze missen.”

De politie in Bern onderzoekt het ongeval. Het laatste contact met de bergbeklimmers was afgelopen donderdag. Omdat zij onbereikbaar waren startte de politie op zaterdag een grote zoekactie. Zondagochtend werden hun lichamen gevonden.

Ervaren alpiniste

Van den Berg is geboren in Zwitserland en getogen in Nijverdal. Na haar studies in Amsterdam en Grenoble (Frankrijk) keerde ze terug naar Zwitserland. Daar combineerde zij haar werk aan de universiteit van Bern met de klimsport. Jaarlijks beklom de ervaren alpiniste bekende bergen. Zo was ze vorig jaar de tweede Nederlandse vrouw ooit die de ‘beruchte’ Eiger Noordwand in Zwitserland beklom.

In 2022 kwam haar film ‘My Phantom’ uit, waarin zij en haar teamgenoten als eerste vrouwenteam een gewaagde ijsroute in de Franse Alpen beklimmen. In de film vraagt zij zich af wat het betekent om een ​​vrouw te zijn in de klim- en bergsport.

Donderdagavond werd er voor het laatst iets van hen vernomen. De drie gaven aan dat ze vrijdag de berg Grosshorn zouden gaan beklimmen. Zaterdagmiddag werd er alarm geslagen. De drie Nederlanders werden zondagochtend gevonden aan de voet van de gletsjer Jegi.

Serieuze route, maar binnen kennis en kunde

Volgens de Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) ging het om ervaren klimmers, die waren opgeleid tot instructeur en berggids. De vereniging spreekt van een groot verlies. ,,Iedere berg heeft een aantal routes, en zij kozen op de Grosshorn voor een uitdagende route. Een serieuze route, maar wel een route met een moeilijkheidsgraad die royaal binnen hun kennis en kunde ligt’’, aldus Robin Baks, directeur van de NKBV.

,,Deze alpinisten konden vanwege hun ervaring en opleiding goed de risico’s inschatten. Dat is ook wel gebleken, want ze hebben de top bereikt. Helaas waren ze in de afdaling op de verkeerde plek op het verkeerde moment. Dat is ze fataal geworden.’’

Ook Wilco van Rooijen, die de Mount Everest en de K2 bedwong, bergen met nog veel meer reputatie, spreekt van een drama. ,,Zeker voor de nabestaanden.’’ Van Rooijen moest de afdaling van de K2 in 2008 bijna met de dood bekopen, toen hij drie dagen op grote hoogte werd vermist. Tijdens die expeditie stierven elf alpinisten.

Van Rooijen was zelf in het verleden ook ooit op de Grosshorn, en spreekt van ‘een moeilijke route.’ Volgens hem weet iedere ervaren klimmer wat de risico’s van dergelijke expedities zijn. ,,Alpinisten nemen die risico’s bewust, dat klinkt droog, maar zo is het wel. Mensen uit onze sport doen het willens en wetens. Dat is bijvoorbeeld anders dan bij autorijden, waar mensen juist onbewust risico’s nemen.’’

Van Rooijen vermoedt dat de winter met weinig sneeuwval, en de laatste periode met relatief veel sneeuwval, een rol heeft gespeeld. Sneeuwdekken liggen dan over elkaar, maar niet erg vast, waardoor sneeuw kan verschuiven en er lawines kunnen ontstaan. ,,Als je pech hebt, komt het naar beneden. Juist op de wat vlakkere delen is het dan gevaarlijk.’’

