Nina (20), Jessica (21) en Denise (20) werden bedreigd, mishandeld en verkracht, maar hier zijn ze wel veilig

update Rechter: Artikel over kroongetui­ge Nabil B. mag gepubli­ceerd worden

11:29 Een artikel over kroongetuige Nabil B. en diens familie mag morgen (dinsdag) gepubliceerd worden. Advocaat Peter Schouten eiste in een kort geding een verbod op publicatie door kranten en sites van ADR Nieuwsmedia. In het artikel wordt geciteerd uit app-berichten die Nabil B. de afgelopen jaren met zijn familie uitwisselde. Het kort geding diende vanavond in Amsterdam.