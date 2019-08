Niqabs uitgedeeld bij demonstratie in Den Haag tegen boerkaverbod

De demonstratie tegen het boerkaverbod wordt mede georganiseerd door de Haagse As-Soennahmoskee. Hoeveel demonstranten worden verwacht, is niet bekend. ,,Daar willen we ons niet over uitlaten. In elk geval zullen er vier of vijf niqabdraagsters aanwezig zijn’’, zegt niqabdraagster Esther, een van de initiatiefneemsters.

Het verbod om een boerka of niqab te dragen in het openbaar vervoer, overheidsgebouwen, ziekenhuizen en scholen is een week geleden van kracht gegaan. De Tweede Kamer stemde al in het najaar van 2016 in met het wetsvoorstel. De Eerste Kamer ging in juni vorig jaar akkoord met wat officieel de Wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding heet.



Of het nu inmiddels niet wat laat is om er nog tegen de protesteren? Volgens de organisatie niet. ,,We waren het al eerder van plan, maar toen kwam een demonstratie niet van de grond. We zien nu dat mensen wakker zijn geschud’’, zegt Esther, die haar achternaam niet wil geven. ,,We willen zorgen dat dit onderwerp meer aandacht krijgt en eisen dat het verbod wordt opgeheven. Want de nieuwe wet tast onze individuele vrijheid aan.’’