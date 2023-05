NL Alert uitgestuurd vanwege grote brand in leegstaand pand in Eindhoven

Er is zaterdag aan het begin van de avond een grote brand uitgebroken aan de Lichtstraat in Eindhoven. De brandweer ging eropaf en er werd later een NL Alert uitgestuurd vanwege de brand en de flinke rookontwikkeling.

Het gaat om een grote brand en er is veel rook te zien in de buurt. De brand woedt in een leegstaand gebouw, maar dit gebouw wordt wel vaak gebruikt door daklozen. Het is niet bekend of er nog personen aanwezig zijn in het gebouw. De brandweer heeft wel een deel van het gebouw kunnen bekijken, maar hebben toen geen mensen aangetroffen. Ze hebben niet het hele gebouw kunnen bekijken aangezien zij het gebouw moesten verlaten omdat het te onveilig was.

Er zijn momenteel ook veel mensen aanwezig die kijken naar de brand. Er lopen sowieso enorm veel mensen rond die aan het filmen zijn en meer willen weten over de toestand. De rookwalmen trekken over een steeds groter del van de stad heen en reiken in ieder geval tot het Wilhelminaplein.

Rond 19.25 uur is opgeschaald naar GRIP 1, wat betekent dat hulpdiensten nauwer samen gaan werken in de bestrijding van de brand. Even later werd ook een NL Alert uitgestuurd vanwege de brand en de vele rook.

Terras ontruimd

Het terras van restaurant Radegast aan het Clausplein, waar een barbecue gegeven werd, moest ontruimd worden. Ook zijn de hulpdiensten volop bezig om het gebied rondom het gebouw te ontruimen. De politie reed met meerdere voertuigen de stad door om mensen erop te wijzen dat ze de omgeving moesten verlaten. Door de rook is het momenteel gevaarlijk om te dicht in de buurt te komen.

De rook is inmiddels in grote delen van Eindhoven te zien, de walmen reiken onder meer tot in Gestel.

Moskee

Op het moment dat de brand uitbrak was er ook een open dag bezig bij de moskee. Voorzitter van de moskee, Hassan Öztürk geeft aan dat ook daar de paniek even toesloeg. ,,We kregen hier even de volle laag. Daarom hebben we iedereen verzocht naar binnen te gaan en hebben we direct alle ramen gesloten. In overleg met de politie is het pand ontruimd.”

Volledig scherm De NL Alert. © Screenshot NL Alert

Volledig scherm Flinke rookwolken breiden zich uit. © Bert Jansen/ Fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm De rook zorgt voor flink veel chaos in de stad. © Eindhovens Dagblad

Volledig scherm De brand zorgt voor veel rook. © Bert Jansen/Fotopersburo Bert Jansen

Volledig scherm De brandweer is aanwezig. © Bert Jansen/Fotopersburo Bert Jansen