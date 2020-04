NL-Alert voor grote heidebrand in Brabant, recreanten moeten gebied verlaten

VIDEO Triest toeval: jongen (18) veronge­lukt bij dezelfde plek waar Anouk (22) werd doodgere­den

16:57 In het Brabantse Oss is vanochtend een 18-jarige fietser om het leven gekomen. Het is nog onduidelijk of de fietser is aangereden. De vindplaats van de overledene nu is amper vijftig meter van de oversteekplaats waar in de Nieuwjaarsnacht van 2017 Anouk Schuurmans (22) overreden werd.