NL-Alert voor uitslaande brand in Etten-Leur, deel bedrijfspand stort in: ‘Het is een ramp’

Ramen en deuren sluiten

Het vuur zorgt voor veel rook in de omgeving, de brand is in een groot deel van West-Brabant zichtbaar. Aan omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook en de mechanische ventilatie uit te zetten.

Transport met vrachtwagens

Axell Logistics is een Brabants bedrijf dat in 1933 werd opgericht in Diessen. Dat kleine familiebedrijf is vandaag de dag groter en is internationaal actief. Het bedrijf zorgt voor transport met vrachtwagens tussen Duitsland, de Benelux en Polen. Ook is Axell Logistics eigenaar van meerdere opslagplaatsen. Vijf van die ‘warehouses’ staan in Polen. De andere twee staan in Nederland: in Diessen en in Etten-Leur, waar de loods nu dus in brand staat.