No Surrender-baas Henk Kuipers blijft vastzitten

De rechter acht bovendien de kans op herhaling aanwezig. Kuipers zit vast op verdenking van leiding geven aan een criminele organisatie, zware mishandeling, valsheid in geschrifte en afpersing. Twee andere No Surrenderkopstukken Rico R. (41) uit Hulst en Theo ten V. (54) uit Klazienaveen, komen eveneens om dezelfde redenen niet vrij. Hun strafzaken en die van Kuipers worden waarschijnlijk volgend jaar inhoudelijk behandeld. Klaas Otto (50), de oprichter van de club en geen No Surrenderlid meer, kwam in april vrij na anderhalf jaar voorlopige hechtenis. De behandeling van zijn strafzaak staat deze zomer gepland. De zaak tegen andere No Surrenderverdachten volgt in 2019.

Honderd getuigen

Kuipers wil in zijn zaak bijna honderd getuigen horen, waaronder wethouder Bouke Arends en oud-burgemeester Cees Bijl van de gemeente Emmen. Volgens de voorman kunnen die verklaren dat de verstandhouding tussen de motorclub en de gemeente jarenlang goed is geweest.



Begin 2017 werd het clubhuis van No Surrender in Emmen gesloten, omdat het een broeinest zou zijn van drugshandel en geweld. Arends was toen locoburgemeester in Emmen. Hij heeft daarna weken ondergedoken gezeten. Over alle ingediende onderzoekswensen neemt de rechtbank 10 juli een besluit.