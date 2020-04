No Surrender-oprichter Klaas Otto volgende week weer vrij man

Oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender mag vrijdag 1 mei de gevangenis verlaten. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vandaag bepaald.

De 52-jarige Otto zat vast omdat hij is veroordeeld voor afpersing, zware mishandeling en het witwassen van 1,3 miljoen euro. De rechtbank in Breda gaf hem zes jaar cel, waarna Otto in hoger beroep ging. Hij heeft inmiddels drie jaar en vier maanden in voorarrest gezeten.

Als hij niet in hoger beroep was gegaan zou hij al bijna in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidstelling na tweederde van zijn straf. Ook is het nog onduidelijk wanneer het strafproces wordt afgerond. Het hof oordeelde daarnaast dat hij door zijn leeftijd en slechte gezondheid in een risicogroep valt voor het coronavirus. ,,Al met al zwaarwegende persoonlijke belangen voor zijn vrijheid.”

Aan zijn vrijlating zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet hij op afgesproken tijden thuis zijn en krijgt hij een enkelband. Ook moet hij zich melden bij de reclassering en zijn paspoort inleveren. Bovendien krijgt hij een contactverbod met verschillende mensen.

Getuigen

In de zaak moeten overigens nog getuigen worden gehoord. Door de maatregelen rondom het besmettelijke coronavirus gaan die verhoren echter nog niet door. Dat is één van de redenen waarom het proces zo lang duurt. Otto had vorige week nog gevraagd om voormalig hoofdofficier van justitie Charles van der Voort en vier officieren van het parket Zeeland-West-Brabant te horen.