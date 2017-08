'No Surrender-oprichter Klaas Otto wilde aanslag plegen op officier van justitie'

De man werd rond 20.00 uur door een arrestatieteam aangehouden op de A15, ter hoogte van de afslag Sliedrecht-West. De auto waarin de man reed, is klemgereden met meerdere auto's, waarna de Sliedrechter is gearresteerd.



Het plan van de man zou zijn om een aanslag te plegen op een officier van justitie bij het Openbaar Ministerie in Zeeland-West-Brabant. Het zou gaan om officier Greetje Bos, meldt een verslaggever van BNdeStem. Bos pakt sinds enige tijd de georganiseerde criminaliteit aan in West-Brabant. Ze is de opvolger van Lucas van Delft, die eerder in opspraak kwam omdat hij een doodsbedreiging zou hebben verzonnen.



De opgepakte Sliedrechter zou de opdracht voor de aanslag hebben gekregen van No Surrender-oprichter Klaas Otto, die op dit moment in voorarrest zit in gevangenis Torentijd in Middelburg. Otto staat over twee weken terecht vanwege afpersing, witwassen en brandstichting. De behandelend officier in de zaak is Greetje Bos.