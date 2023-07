Noëlla (3) ‘wast’ zichzelf en moeders auto met waterafstotende verf: ‘Elke keer prijs met die meid’

Aantal aangiftes tegen grote bazen van Chemours explodeert: ‘De mensen zijn echt boos’

Het aantal aangiftes tegen de directieleden van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht is in enkele dagen tijd geëxplodeerd van vijf naar ruim 400. ,,De mensen zijn echt boos dat er zolang is gespeeld met hun gezondheid’’, zegt advocaat Bénédicte Ficq.