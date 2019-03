Nog één keer zoeken naar Herman. Dochter Anouk (17) houdt hoop. ‘Lieve papa’

In juni vorig jaar ging in IJzendijke de telefoon bij de familie Ploegstra. De politie vertelde dat het coldcaseteam een ultieme poging wilde doen om Herman terug te vinden. Anouk Ploegstra: ,,Of mij dat hoop gaf? Hoop is nogal een groot woord, maar ik denk wel dat we antwoorden krijgen op bepaalde vragen die we al lange tijd hebben.”

Anouk was pas acht jaar toen haar vader Herman voorgoed uit haar leven verdween. In juni wordt ze zeventien. Anouk legt uit waarom ze ja zegt op ons verzoek om te vertellen wat de vermissing van haar vader en het heropenen van het politieonderzoek voor haar betekenen. ,,Ik merk dat het pakt als ík iets zeg, omdat ik toch de dochter van Herman ben. Misschien gaan mensen die misschien wat weten iets eerder praten.” Ter voorbereiding van het gesprek heeft ze haar gedachten op papier gezet. ,,Ik wou eerst goed over mijn antwoorden nadenken.”

Volledig scherm Anouk met haar vader Herman Ploegstra, een paar maanden voor zijn verdwijning. © Familie Ploegstra

Ze denkt terug aan 27 oktober 2010, de ochtend nadat haar vader niet thuis was gekomen van de sportschool. ,,Ik weet nog dat ik naar beneden kwam. Ik zag oma’s schoenen in de gang. Iedereen zat hier in de kamer op de bank. Toen vertelden ze mij het. Papa was vermist.” Heel veel kan ze zich niet herinneren uit die tijd. ,,Ik weet nog dat mijn juf het aan de klas vertelde. Ik heb toen nog een tekening gemaakt met de tekst ‘voor papa’. Maar op zo’n jonge leeftijd besef je alles nog niet zo.”

Volledig scherm Dit briefje schreef de toen 8-jarige Anouk Ploegstra in 2010, kort nadat haar vader was verdwenen. © Familie Ploegstra

Dat besef kwam met de jaren, vooral toen Anouk naar de middelbare school in Oostburg ging. Haar achternaam was onlosmakelijk verbonden met de verdwijning van haar vader, merkte ze. ,,Op het Zwin College was ik ‘dat meisje van Ploegstra’. Het werd gemakkelijker toen ik in Brugge naar school ging. Daar kenden ze mijn verhaal nog niet. Ze hebben mij eerst leren kennen als Anouk, zonder het verhaal van de vermissing van mijn vader erbij.” Toen het onderwerp machteloosheid in de klas werd besproken, liet Anouk een filmpje over haar vader zien. ,,Ze hebben er wel allemaal respect voor en begrip.” Toch is het voor haar gemakkelijker om te praten met mensen die haar vader zelf hebben gekend. ,,Bijvoorbeeld mijn buurmeisje, die weet hoe hij was en niet alleen uit de verhalen van anderen.”

Onverwachts

Op school in Brugge kon Anouk zélf het moment kiezen om over de vermissing van haar vader te vertellen. Maar er zijn ook genoeg situaties geweest waarin ze er totaal onverwachts mee werd geconfronteerd. Zeeuws-Vlaanderen is een kleine wereld. ,,We waren in Breskens op de Visserijfeesten. En dan keken ze me aan. Dan zag je ze met hun telefoon op internet zoeken en lieten ze elkaar de foto van mijn vader zien. Maar ik zag dat ook. Dan breek je wel, hoor.”

Het kan ook onschuldiger. Als iemand haar de vraag stelt wat haar vader en moeder doen, ontstaat al snel een ongemakkelijk situatie. ,,Ik ben inmiddels wel gewoon om te zeggen dat mijn papa vermist is. Maar veel mensen weten niet goed hoe te reageren.”

Kwetst

Niet alleen in de echte wereld komen Anouk en haar moeder Sandra meningen en oordelen over ‘de zaak Ploegstra’ tegen. Het internet staat vol met theorieën over wat er met hun vader en echtgenoot kan zijn gebeurd. Om van de reacties onder nieuwsberichten nog maar te zwijgen. Anouk: ,,In het begin heb ik nog wel gevolgd wat er op internet verscheen. Je bent nieuwsgierig naar wat mensen te zeggen hebben. Maar nu vermijd ik het een beetje, want het kwetst me om te lezen wat ze allemaal schrijven. Ik vind het toch wel vervelend. Ik ga mij toch ook niet met hun zaken bemoeien? Mensen hebben gauw een mening over iets. Ik trek me dat heel erg aan.”

Op de vraag of de verdwijning van haar vader invloed heeft op de manier waarop ze naar anderen kijkt, knikt ze: ,,Nieuwe mensen leren kennen vind ik zelf erg lastig. Ze kennen namelijk heel je verhaal al, zonder dat ze je zelf echt kennen. Wie kan je wel en niet vertrouwen? Zijn ze wel te vertrouwen? Ik vind dat echt heel moeilijk. Ook omdat papa best wel wat tegen ons heeft gelogen. Vertrouwen geven vind ik gewoon nog moeilijk, dat moet ik echt opbouwen.”

Quote Ik herinner mijn papa als een lieve papa, met soms wel een strenge kant Dochter Anouk

Ondanks alles heeft ze goede herinneringen aan vader Herman. ,,Ik herinner mijn papa als een lieve papa, met soms wel een strenge kant. Een papa die altijd veel voor mij over had. Zelf heb ik niet het idee dat mijn beeld van hem veranderd is. Mijn herinneringen vervagen, dat vind ik zelf wel jammer. Zoals het was om papa een knuffel te geven. Of hoe zijn stem ook al weer klonk.”

Dat het coldcase-onderzoek oude wonden open rijt, is confronterend. ,,Maar na acht jaar leer je daar mee leven. Hoe moeilijk het ook is. ‘Pluk de dag’, zoals mama dat altijd zegt. Na al die tijd weet je niet beter. Maar je denkt er wel elke dag aan. Je wordt er door veel dingen aan herinnerd. Als er een auto van mijn papa’s werk voorbijkomt. Of de brandweer. Of als iemand op school vertelt over zijn papa. Dan denk je toch: goh, dat doe ik nu niet meer.”

Vertrouwen

Een familierechercheur houdt de familie Ploegstra op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderzoek. Dat geeft de familie weliswaar niet de zekerheid dat het raadsel wordt opgelost, maar wel het vertrouwen dat er alles aan wordt gedaan. ,,Ik denk dat als ze dit team er in het begin op hadden gezet, we nu meer hadden geweten.”

,,Sommige dingen sluit ik gewoon uit, zoals zelfmoord. Het is toch mijn eigen papa. Ik heb hem zelf altijd meegemaakt. Zichzelf iets aandoen zou hij tegenover mij nooit doen. Ik was toch wel zijn nummer één. Het coldcaseteam heeft tegen ons gezegd: ‘Als we nu niets vinden, kunnen we er niets meer aan doen’. Ze zeggen steeds, we hopen dat we het boek kunnen sluiten. Maar als dat niet kan, wel dit hoofdstuk. De moed opgeven doe je niet, want je hoopt toch altijd op een antwoord.”

Volledig scherm Rechercheur Ralph Nagelkerke en officier van justitie Kim Weijers. © Lex de Meester

Officier van justitie Kim Weijers en rechercheur Ralph Nagelkerke denken dat in IJzendijke en omgeving mensen zijn die de weg naar dat antwoord kunnen wijzen. ,,Heb je als gemeenschap het verantwoordelijkheidsgevoel om naar voren te komen? Sta je als dorp achter een meisje als Anouk, die al acht jaar worstelt met de vraag wat haar vader is overkomen?”, zegt Nagelkerke. ,,Zie je jezelf als medestrijder voor rechtvaardigheid of als een verklikker, wanneer je met informatie naar voren komt? Daar draait het om.”

Hopen

Het coldcaseteam dat de verdwijning van Herman Ploegstra onderzoekt houdt komende woensdag voor de tweede keer een informatieavond. Weijers en Nagelkerke zullen dan vertellen wat er sinds de eerste bewonersbijeenkomst, vorig jaar juni in Oostburg, is gebeurd. ,,We hopen echt dat iedereen uit IJzendijke komt”, zegt Weijers.

Toen besloten werd de zaak Ploegstra opnieuw op te pakken, stak het coldcaseteam eerst zijn licht op bij een deskundige in het benaderen van gesloten gemeenschappen. Nagelkerke: ,,We vroegen haar hoe we we dit moesten aanpakken. Hoe bewegen we de mensen om te gaan praten?” De eerste informatiebijeenkomst werd een positieve verrassing voor het team. ,,We hadden kamers vrijgemaakt in het gemeentehuis waar mensen die iets kwijt wilden met een politieman konden praten. Dat waren er meer dan we hadden verwacht. Mensen moesten op hun beurt wachten.”

Quote We lopen alles na. Als we het onderzoek sluiten, willen we tegenover de familie kunnen vertellen dat we echt alles hebben uitgezocht Kim Weijers, officier van justitie

Zo’n vijftig politiemensen en twee medewerkers van het Openbaar Ministerie hebben zich het afgelopen jaar korte of langere tijd met de zaak bezighouden. Er gaat eigenlijk geen dag voorbij of er wordt aan het onderzoek gewerkt. Elke tip, elke aanwijzing, elke getuige trekt het team na. Inmiddels zijn ruim zestig getuigen gehoord en meer dan veertig tips nagetrokken. ,,We lopen alles na. Als we het onderzoek sluiten, willen we tegenover de familie kunnen vertellen dat we echt alles hebben uitgezocht”, zegt Weijers.

Bloedsporen

Drie voorbeelden: de zwarte BMW X5 van Ploegstra werd bij de huidige eigenaar in beslag genomen voor onderzoek en minutieus onderzocht. In de auto waren na de verdwijning bloedsporen gevonden, maar die werden nooit goed onderzocht. Het was een voorbeeld van de losse eindjes van het eerste politieonderzoek uit 2010. De auto werd uit elkaar gehaald en op sporen onderzocht. ,,In zijn geheel is de auto bij de douane door een röntgenapparaat gegaan. In Duitsland heeft BMW de data in de auto uitgelezen en gecheckt op afwijking rond het tijdstip van de verdwijning. We hebben het patroon van de bloedspatten onderzocht. Alles wat we aan die auto hebben kunnen onderzoeken, is onderzocht.”

Na de verdwijning van Herman Ploegstra kwamen de verhalen los over zijn buitenechtelijke affaires. Pijnlijk ook voor de nabestaanden, maar de speurders konden om dit deel van Ploegstra’s leven niet heen. Om afspraakjes te maken had Ploegstra een ‘geheime vrouwtjestelefoon’. Die is nooit teruggevonden. Nagelkerke: ,,Maar we zijn er wel achter gekomen wie de laatste persoon is met wie Herman met deze telefoon heeft gebeld.”

Herman vertelde in de weken voor zijn verdwijning dat hij werd bedreigd: een kogel onder zijn ruitenwisser, lek gestoken banden, vervelende telefoontjes. Maar tot voor kort had niemand bewijs gezien van die bedreigingen. Ook eerder onderzoek van de politie naar die bedreigingen had niets opgeleverd. Maar nu is er iemand naar voren gekomen die zegt dat Herman aan hem een dreigbrief heeft laten zien.

Ploegstra’s lichaam is nooit gevonden. Of het ooit zal gebeuren is de vraag. Mocht het niet lukken, zijn alle inspanning niet voor niets geweest. Een aantal geruchten en theorieën kan naar het rijk der fabelen worden verwezen. ,,Een aantal scenario’s kunnen we wegstrepen”, aldus Nagelkerke die ook zegt dat het coldcaseteam ‘wel een idee heeft wat er is gebeurd’.

Het boek gaat nog niet dicht. Nagelkerke: ,,We krijgen nog steeds tips. Er zijn mensen die stiekem foto’s maken als ze denken in een voorbijganger Herman te herkennen. Er was zelfs iemand die meende Herman in de PZC te herkennen op een foto van de intocht van Sinterklaas in Middelburg.”

De zaak Ploegstra is voor Nagelkerke en Weijers allesbehalve routinewerk. Nagelkerke: ,,Ik zie het verdriet van de nabestaanden. Van Anouk en Sandra. Van Hermans broer en zijn moeder. Ik zie de lege plek aan hun tafel.” Weijers: ,,Op vakantie werd ik gebeld. Mijn man zei: bellen ze je nu van de andere kant van de wereld voor je werk? ‘Niet erg hoor’, zei ik toen. ‘Het gaat over Herman!’ Ik ben officier van justitie geworden omdat ik de wereld wat rechtvaardiger wil maken. Een kind als Anouk is groot onrecht aangedaan. Zij heeft het recht te weten wat er met haar vader is gebeurd.”

De zaak Ploegstra

Herman Ploegstra wordt sinds dinsdagavond 26 oktober 2010 vermist. De toen 35-jarige kraanmachinist en vrijwillig brandweerman had die avond getraind bij fitnesscentrum Way of Life, gevestigd op bedrijventerrein Deltahoek in Breskens. Hij vertrok daar tussen 21.15 en 21.30 uur, maar hij kwam nooit meer thuis. Zijn vrouw Sandra sloeg alarm. Na een zoektocht vonden vrienden zijn BMW X5 bij het waterschapsterrein aan de Duivelshoekseweg, de weg van Breskens naar Nummer Eén. Hermans auto was niet afgesloten. Naast de auto lagen een portemonnee en zijn brandweerpieper. Van Herman ontbrak elk spoor.

In het voorjaar van 2018 kreeg de politie een tip die de aanleiding vormde voor het heropenen van de zaak. Dat kon omdat de politie geld en mensen heeft om oude nooit opgeloste misdrijven serieus te onderzoeken. Een cold caseteam begon een onderzoek. Het team gaat ervan uit dat Ploegstra door een misdrijf om het leven is gekomen. De zaak wordt van A tot Z opnieuw bekeken met als hoofddoel het vinden van het lichaam van de IJzendijkenaar.