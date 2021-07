Nog geen duidelijkheid over doorgaan Lowlands en andere festivals

Het blijft vooralsnog onduidelijk of en hoe grote festivals als Down the Rabbit Hole en Lowlands vanaf 13 augustus door kunnen gaan. Evenementenorganisatoren hoopten vandaag in gesprek met het kabinet meer duidelijkheid te krijgen, maar die blijft vooralsnog uit.

Wel is afgesproken dat het kabinet alvast opties uitwerkt over de ‘mogelijkheden en onmogelijkheden’ van een eventueel voortgezette festivalzomer, aldus een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het is de bedoeling dat het Outbreak Management Team daar vervolgens rekening mee kan houden als het met een nieuw advies komt.

Sector blijft in gesprek

Het gesprek was aangevraagd door demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en daarop besloot evenementenorganisator ID&T een kort geding nog even aan te houden. Bij het gesprek was ook een vertegenwoordiging van de Alliantie van Evenementenbouwers was aanwezig. Namens het kabinet waren geen bewindspersonen bij het overleg. In plaats daarvan schoven ambtenaren aan.

Volgens de woordvoerder is er vooral gesproken over het ‘proces’ met als hoofdvraag hoe het verder moet met evenementen. Afgesproken is dat de sector in gesprek blijft met het kabinet. Er komt een nieuw overleg, waarvoor nog een datum moet worden geprikt.

Op 9 juli maakten demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge bekend dat meerdaagse festivals tot en met 13 augustus niet doorgaan. Eendaagse festivals mogen wel een beperkt aantal bezoekers ontvangen. Dat levert volgens de evenementenorganisatoren een ‘onwerkbare’ situatie op. ID&T kondigde daarop vorige week aan om een kort geding aan te spannen. De dancefestival-organisator werd binnen de kortste keren gesteund door 30 andere festivals, zoals Paaspop, De Zwarte Cross, Apenkooi, maar ook de Grand Prix Formule 1 van Zandvoort.

Bekijk hieronder onze video’s over corona en de vakantie: