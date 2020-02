Nog maar de helft van Nederlandse gemeenten heft hondenbelasting

Dit jaar schaften acht gemeenten, waaronder Breda, Zandvoort en Almelo, de belasting af, vorig jaar deden dertig gemeenten dat. In 2010 werd nog in 308 van de 431 gemeenten hondenbelasting geheven, in 2020 nog maar in 193 van de 355 gemeenten; in tien jaar tijd daalde het percentage dat hondenbelasting int dus van 71 naar 54 procent. In 2020 verwachten gemeenten er bij elkaar bijna 51 miljoen euro mee op te halen. In 2015 bracht de belasting voor baasjes nog 65 miljoen euro op.