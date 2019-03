Nóg meer pech in Sofia voor TUI-reizigers van uitgeweken Boeing 737 MAX

De reizigers, die dinsdag per Boeing 737 MAX waren vertrokken uit de Egyptische badplaats Hurghada, kregen halverwege de vlucht te horen dat dit type vliegtuig in de gehele Europese Unie niet meer mag vliegen. Ze moesten daarom uitwijken naar Sofia. Daar hebben ze de nacht in hotels doorgebracht. Na de problemen met het gecharterde toestel vandaag werden ze teruggebracht naar hotels waar ze de nacht doorbrengen. Morgen haalt een eigen vliegtuig van TUI hen op. Het is niet bekend om wat voor technische melding het gaat.

Te lang duren

,,We willen het gecontroleerd hebben, maar dat gaat te lang duren. We wisten niet wanneer het opgelost zou zijn en we wilden de mensen niet langer laten wachten. Daarom hebben we besloten dat ze naar hun hotels worden teruggebracht'', aldus een woordvoerster van TUI.



Ook een andere Boeing 737 MAX van TUI moest gisteren ongepland landen. Het toestel was onderweg van het West-Afrikaanse Gambia naar Schiphol, maar moest uitwijken naar het Spaanse eiland Gran Canaria. De 160 inzittenden zijn vanmiddag vertrokken en komen in de loop van de avond aan op Schiphol.



De Europese luchtvaartautoriteit EASA heeft gisteren besloten dat alle toestellen van de Boeing 737 MAX 8 en MAX 9 in de EU aan de grond blijven. Aanleiding daartoe is de crash van een Boeing 737 MAX 8 van Ethiopian Airlines welke zondag neerstortte. Daarbij kwamen alle 157 inzittenden om het leven.