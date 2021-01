‘Nog onduidelijk of boa's avondklok mogen handhaven', politie gaat ‘alleen op excessen af’

Kuin reageert gelijk na de persconferentie waarin Rutte het voornemen om een avondklok (vanaf half negen 's avonds) in te stellen, net heeft uitgesproken. Volgens Kuin is de rol van de buitengewoon opsporingsambtenaren nog onduidelijk en ingewikkeld. ,,De wet waarop de avondklok is gebaseerd, staat misschien niet toe dat boa's zich met de handhaving daarvan bezighouden. Tenzij je daar weer een apart besluit over neemt. Het is erg technisch allemaal, maar we zijn daarover in gesprek met het ministerie. Voorlopig lijkt men ernaar te neigen de handhaving aan agenten te laten. Het lijkt erop dat boa's die bevoegdheid niet gaan krijgen. Dat betekent niet dat boa's geen signalerende functie kunnen gaan vervullen. De komende dagen moet hier toch wel echt duidelijkheid over komen.”