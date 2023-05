Nog steeds veel stalbranden: gemiddeld sterven per brand 3675 dieren

In totaal waren er vorig jaar 43 stalbranden. Daarbij kwamen gemiddeld 3675 dieren per brand om het leven. Bij 19 branden kwamen dieren om, bij de overige 24 bleven alle dieren ongedeerd.

In 2021 waren er 35 stalbranden. Daarbij vonden ‘slechts’ 6915 dieren de dood, gemiddeld 198 per brand. Toen waren er geen branden bij pluimveebedrijven. Een jaar eerder registreerden de verzekeraars 54 stalbranden met in totaal 108.794 dode dieren, gemiddeld 2015 per keer.

Het Verbond van Verzekeraars wil dat de overheid en boeren maatregelen nemen tegen stalbranden. Zo zou er een maximaal aantal dieren per staldeel moeten zijn en zouden stallen elk jaar op brandveiligheid gekeurd moeten worden. Die regels zijn in de maak, maar zijn nog niet ingevoerd.

,,Het is belangrijk dat er haast wordt gemaakt met maatregelen die eerder zijn aangekondigd’’, zegt Geeke Feiter namens de verzekeraars. ,,Branden zijn vaak enorm groot en destructief. De impact van een brand is ook groot, zeker voor de betrokken boer.’’

Stalbrand Sint-Oedenrode

In april van dit jaar kwamen er nog 9000 varkens om het leven toen twee grote stallen in Sint-Oedenrode in vlammen opgingen. De rookpluimen waren zo groot dat ze in Den Bosch en Eindhoven gezien werden. In zulke gevallen wordt in de regio een NL-Alert uitgestuurd. De veiligheidsregio adviseerde alle dieren binnen een straal van 3,5 kilometer van de brandhaard naar binnen te halen. Dit omdat door de brand op veel plaatsen mogelijk kleine glasstukjes neerkwamen, vermoedelijk van zonnepanelen.