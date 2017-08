Nog twee heerlijke zomerdagen en dan....herfstweer!

Steek de barbecue nog een keer aan of ga lekker met een boek naar het park. Het wordt morgen een heerlijke dag met maxima van 25 tot 28 graden. De zon schijnt volop en er is weinig wind. In Noord-Brabant en Limburg wordt het met 30 of 31 graden zelfs tropisch, meldt Weerplaza. De laatste tropische dag in Nederland was 19 juli.