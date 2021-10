Nóg zeven mensen doen aangifte tegen mondkapjesdeal Sywert

Een week nadat advocaat Peter Plasman bekendmaakte aangifte te doen namens vijf vrijwilligers, hebben zich nog zeven mensen bij hem gemeld die zich willen aansluiten. Ook stromen de donaties binnen om onkosten te dekken.



Plasman maakte vorige week vrijdag bekend dat de vrijwilligers en hij met deze actie de miljoenen euro’s willen terughalen die Van Lienden en zijn partners verdienden. Ze vinden dat hij het geld moet teruggeven aan de belastingbetaler.

Een deel van de vrijwilligers die aangifte gaan doen, liet half juni in een open brief ook al hun ongenoegen blijken over de gang van zaken. Ze waren betrokken bij de Stichting Hulptroepen Alliantie en voelden zich gemanipuleerd omdat ze in de veronderstelling leefden dat eventuele marge zou worden teruggestort. Ze riepen Van Lienden en zijn partners op om het verdiende geld terug te storten, maar daar is tot dusverre niets van terechtgekomen.

Overstelpt

Plasman zegt de afgelopen dagen te zijn overstelpt met reacties, ook van mensen die een donatie willen doen om de onkosten te betalen. Cabaretier Youp van ’t Hek had al toegezegd om met een benefietoptreden geld in te zamelen.

Volgens Plasman hoeven aangevers zich in elk geval geen zorgen te maken over eventuele financiële consequenties van juridische procedures. Vrijdag wordt de onafhankelijke stichting Restitutie Mondkapjesaffaire opgericht die de donaties gaat beheren. Ook komt er dan een gelijknamige website online, waar mensen een gift kunnen doen. Het fonds wordt beheerd door een advocaat, een voormalig hoofdofficier van justitie en een voormalig financieel directeur van meerdere grote bedrijven.

Volledig scherm Sywert van Lienden in een filmpje van De Hulptroepen Alliantie. © DHA

Iedereen die bij deze actie is betrokken doet dat volgens Plasman belangeloos. Alleen hijzelf krijgt een vergoeding voor de juridische bijstand omdat de orde van advocaten gratis dienstverlening niet toestaat. ,,Maar ik reken het minimale tarief dat gevraagd moet worden en dat is 80 euro per uur.’’ De strafpleiter is de aangifte van oplichting nog aan het voorbereiden en krijgt daarbij steeds nieuwe informatie binnen die de zaak volgens hem alleen maar sterker maakt. Zo heeft hij inmiddels van luchtvaartmaatschappij KLM een brief in bezit waarin staat dat zij zaken deden met de inkopers van de overheid en niet direct met de stichting van Van Lienden. Wel stellen ze in het schrijven dat hun logo zonder hun toestemming is gebruikt op de website van De Hulptroepen Alliantie. ,,Daarmee suggereer je dat KLM de actie steunt en wek je naar de buitenwereld toe vertrouwen’’, aldus Plasman.

Winst

Van Lienden en zijn partners sloten een deal met het ministerie van Volksgezondheid voor 40 miljoen mondkapjes in de strijd tegen het coronavirus. Daarbij maakten ze via hun bedrijf Relief Goods Alliance zo’n 28 miljoen euro winst, terwijl Van Lienden had gezegd zich belangeloos in te zetten. Uiteindelijk keurde het RIVM een deel van de mondkapjes af. Geen van de mondkapjes is uiteindelijk gebruikt. Zelf hield Van Lienden er zo’n 9 miljoen euro aan over.

Ondanks meerdere verzoeken, onder meer vanuit de Tweede Kamer, weigert Van Lienden het geld terug te storten. Hij zei het geld te willen beleggen en het rendement te willen inzetten voor kankeronderzoek bij jonge mensen. Onder meer KWF Kankerbestrijding liet daarop weten geen geld van Van Lienden aan te willen nemen.

