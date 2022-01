Noodkreet burgemeesters over coronabeleid: ‘Onwenselijk om met repressie burgers dwingend te overtuigen’

Politie zoekt met man en macht naar Dean (4), opgepakte oppas eerder veroor­deeld

De recherche in West-Brabant is met man en macht op zoek naar de vermiste Belgische kleuter Dean (4). De politie heeft maandag in Meerkerk zijn oppas Dave de K. (34) aangehouden, maar Dean was niet bij hem. De verdachte had het jochie vorige week in Sint-Niklaas in België meegenomen en was daarna spoorloos verdwenen.

17 januari