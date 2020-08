Noodkreet Vitens: kraan dicht in Gelderland en Overijssel, anders vanavond geen water

,,Het watergebruik is extreem hoog de laatste dage, maar in Gelderland en Overijssel is het nog erger dan elders,’’ zegt woordvoerder Cornelis Vlot van Vitens. Mensen in Gelderland gebruiken vijftig procent meer waterverbruik dan normaal. Op een gewone dag in het jaar gebruikt de provincie Gelderland 390 miljoen liter water, op vrijdag 7 augustus was dat 540 miljoen liter. Ook in Overijssel is het gebruik hoog. Op een normale dag gebruikt Overijssel 230 miljoen liter water, vrijdag was dat 325 miljoen liter. In Flevoland was de piek minder heftig. Normaal gebruikt Flevoland 60 miljoen liter water per dag, vrijdag was dat 80 miljoen liter.