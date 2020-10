Noodkreet zorg: ‘Nederlanders, kom ons alsjeblieft weer helpen!’

Afgelopen voorjaar waren oud-zorgmedewerkers, studenten en vrijwilligers massaal bereid om bij te springen. Bijna 20.000 Nederlanders meldden zich via Extrahandenvoordezorg.nl, een website die in allerijl in het leven werd geroepen. Nu is er veel minder animo. ,,Op dit moment zijn wij druk bezig om iedereen weer te benaderen met de vraag of zij beschikbaar zijn’’, zegt woordvoerder Arjan Huijsmans van Extra handen voor de zorg. Ook in het voorjaar bleek in de praktijk lang niet iedereen inzetbaar. ,,Tussen maart en juni hebben we een kleine 8000 mensen voorgesteld aan een zorgorganisatie. Dit najaar hebben pas ongeveer 2500 mensen aangegeven dat ze beschikbaar zijn.’’



Zorgorganisaties hebben hun hoop onder meer gevestigd op personeel uit andere sectoren die nu min of meer platliggen, zoals de horeca, catering en reiswereld.