Noodweer boven Brabant: talloze bomen omgewaaid, straten staan blank en geen treinverkeer

Het stormt vrijdagochtend in het midden van Brabant. In Vught zijn talloze bomen omgewaaid en in Oisterwijk staan straten blank. Hier is ook het gemeentehuis gesloten. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor stevige buien en wateroverlast in Brabant. Ook rijden er geen treinen tussen Tilburg en Den Bosch.

,,Vught lijkt wel een oorlogsgebied,” vertelt fotograaf Bart Meesters. In een rondje door deze plaats zag hij in meerdere straten bomen of grote takken hiervan liggen. Onder meer op de Martinilaan, de Esschebaan, de N65 en op het terrein van Regina Coeli is behoorlijk wat stormschade ontstaan.

Door de wolkbreuk en een windhoos boven de gemeentes Vught en Oisterwijk is er naast stormschade ook wateroverlast. Omdat er zoveel neerslag in korte tijd viel, kan het water moeilijk weg. De afvalstoffendienst van Vught stopt vrijdag met het ophalen van afval omdat het te gevaarlijk is.

Ook in Nuland zijn bomen op de weg gevallen. Twee brandweereenheden zijn uitgerukt voor zaagwerkzaamheden op de Kerkdijk boven dit dorp. In Helvoirt zijn in verschillende straten putdeksels omhoog gekomen.

Kelders blank in Den Bosch

Aan de Pettelaarseweg in Den Bosch zijn door de hevige regenval enkele kelders ondergelopen. De brandweer is gekomen om deze leeg te pompen.

Volledig scherm De brandweer pompt kelders leeg in Den Bosch. © Meesters Multimedia

Oisterwijk

Door een wolkbreuk boven Oisterwijk ontstond er vrijdagochtend rond 09.00 uur flink wat wateroverlast in en rondom het dorp. Omdat er zoveel neerslag in korte tijd viel, kon het water lastig weg.

Hoewel de herfst nog niet begonnen is, leek het daar deze vrijdagochtend in onder meer Oisterwijk wel een beetje op. Straten stonden blank en weggebruikers ondervonden hinder van de gevolgen van een stevige wolkbreuk. De straatputten konden de korte, maar hevige neerslag lastig verwerken.

Gemeentekantoor dicht

Ook het gemeentekantoor kreeg te kampen met het vele water. De publiekshal waar mensen terecht kunnen voor hun paspoort of rijbewijs kwam blank te staan. ,,In het kader van de veiligheid hebben we besloten het gemeentekantoor voor bezoekers te sluiten. Het gemeentekantoor gaat vrijdag niet meer open aangezien de sluitingstijd op vrijdag om 13:00 uur is. Personeel is wel gewoon aan het werk”, laat een woordvoerster weten.

Ze zegt dat er ongeveer twintig meldingen van verschillende vormen van wateroverlast zijn binnengekomen. ,,Dat valt volgens ons nog redelijk mee.” Via sociale media laat de gemeente weten dat afspraken telefonisch verzet kunnen worden.

Een buienlijn trok vanaf 08.00 uur over de provincie en zorgde dus onder andere in Oisterwijk voor heel wat nattigheid. Vrijdag kunnen er in de loop van de dag nog meer stevige buien overtrekken. Deze kunnen gepaard gaan met onweer, hagel en stevige windstoten.

Geen treinen

De storm heeft ook het treinverkeer tussen Tilburg en Den Bosch platgelegd. Bij de spoorwegovergang van de Lekkerbeetjenlaan in Vught is een stuk boom op de bovenleiding gekomen. ProRail is druk bezig met herstelwerkzaamheden.

Volledig scherm Op meerdere plaatsen in Vught liggen bomen of takken hiervan op de weg. © Bart Meesters/Meesters Multimedia

Volledig scherm Wateroverlast in Oisterwijk. © Toby de Kort

Volledig scherm Takken op de N65. © Bart Meesters/Meesters Multimedia

Volledig scherm De wegen liepen snel onder. © Toby de Kort

Volledig scherm Een aantal straten had te kampen met veel wateroverlast. © Toby de Kort