Noodweer trekt over het zuiden van het land: van bliksem tot hagelstenen

Doordat de buien maar langzaam richting noorden overtrekken kan plaatselijk een grote hoeveelheid neerslag vallen (tot circa 50 millimeter), wat tot wateroverlast kan leiden. Ook worden windstoten gemeten met snelheden van 60 kilometer per uur.

Volledig scherm © copyright Marc Bolsius

In Zuid-Limburg moest de brandweer vanmiddag op diverse plaatsen uitrukken om de wateroverlast te bestrijden. Straten stonden blank en kelders waren ondergelopen, aldus een woordvoerder.

Rond Maastricht kwamen de eerste meldingen van veel wateroverlast rond 14:00 uur binnen. In het plaatsje Berg en Terblijt ontstond een modderstroom. In Meerssen kwamen automobilisten op de A76 noodgedwongen stil te staan op de vluchtstrook.

Ook Eindhoven Airport had last van stevige regenbuien. Door een defecte afvoerpijp liep de aankomsthal volledig onder water. Reizigers moesten daardoor iets langer wachten op hun bagage.

Volledig scherm De aankomsthal van Eindhoven Airport stond zondag blank doordat de dop van een afvoerpijp losgeschoten was. © Jelle Mol

In het Brabantse Cuijk sloeg de bliksem in in een huis. De woning vatte vlam en raakte zwaar beschadigd. Getuigen zagen een grote vuurbal en hoorde een harde klap. Puin - waaronder dakpannen - vloog in het rond en raakte onder meer geparkeerde auto's in de buurt. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen.

Volledig scherm Blikseminslag veroorzaakt brand in Cuijk. © SK-Media

Lichtere waarschuwing

Ook in Zeeland trekken veel onweersbuien over. Het KNMI heeft voor die provincie de lichtere waarschuwingscode geel ingesteld, net als voor Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland.

Bij code oranje is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Bij code geel is er mogelijk kans op gevaarlijk weer, waarbij het raadzaam is op te letten, vooral onderweg.

In Frankrijk trok eerder vandaag noodweer over het land. Korte maar hevige buien hebben schade veroorzaakt aan druivenplanten in wijnvelden bij Bordeaux. Vooral wijnvelden rond Blaye en Bourg maar ook enkele in de Haut-Médoc zijn getroffen, melden Franse media.