Nooit eerder was inflatie zo hoog: 12 procent in augustus

Nog nooit eerder was de inflatie zó hoog in Nederland als afgelopen augustus, zo maakt het CBS deze ochtend bekend. De gemiddelde prijzen voor consumentengoederen en -diensten waren in augustus 12,0 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Voornamelijk de hogere prijzen van energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming) zorgden voor een stijging van de inflatie. Energie was in augustus 151 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In juli was dit 108 procent.

Ook voeding en kleding werd aanzienlijk duurder, aldus het CBS. De gemiddelde prijs van voedsel was in augustus 13,1 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In juli was de prijsstijging op jaarbasis 12,3 procent. Voornamelijk bij pastaproducten zou deze stijging hard zijn gegaan.

Waar het nog meevalt met de inflatie is bij motorbrandstoffen. Aangezien de stijging lager was dan in juli hebben de prijzen van brandstoffen ‘ een neerwaarts effect op de inflatie’, aldus het CBS.

Europese meetmethode

Vorige week meldde het CBS al inflatiecijfers op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode. Daaruit bleek dat de inflatie vorige maand verder is opgelopen naar 13,6 procent, van 11,6 procent in juli. Dat komt vooral door de aanhoudend hoge prijzen voor energie en levensmiddelen. De inflatie wordt altijd gerekend op jaarbasis. De 12 procent van augustus komt dus niet bovenop die van vorige maand, maar is een vergelijken met augustus 2021.

In de eigen rekenmethode van het CBS worden onder andere de kosten voor wonen bijgehouden, zoals de huurprijzen. De Europese methode laat die buiten beschouwing. In juli bedroeg dat Nederlandse inflatiecijfer 10,3 procent op jaarbasis.

Het Europese statistiekbureau Eurostat maakte vorige week bekend dat de consumentenprijzen in de eurozone in augustus zijn gestegen naar het nieuwe recordniveau van 9,1 procent.

Druk op de ECB

De almaar oplopende inflatie vergroot de druk op de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente nog sterker te verhogen. De ECB komt donderdag met een nieuw rentebesluit. Mogelijk gaat de centrale bank de rente dan verhogen met driekwart procentpunt. In juli werd de rente met een half procentpunt verhoogd.

Steeds meer economen vrezen dat de economie van de eurozone in een recessie kan belanden door renteverhogingen en de hoge inflatie omdat de koopkracht van huishoudens zwaar onder druk wordt gezet en mensen meer de hand op de knip gaan houden. Ook moeten sommige bedrijven vanwege de hoge energiekosten de productie stilleggen.