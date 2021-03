Nooit gedacht dat ik het goed nieuws zou vinden dat Sylvana de Kamer in gaat

BV de Liefde Anja (73) nam Frits (77) al na de eerste ontmoeting mee naar boven: ‘Van slapen is het niet gekomen’

16 maart In de rubriek BV de Liefde vertellen lezers openlijk en anoniem over hun relatie. Anja (73) voelde zich zwaar over datum, maar met Frits (77) beleeft ze een nieuwe jeugd.