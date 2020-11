Nooit ziek, nu een oud dametje: ook jonge mensen niet klachtenvrij na corona

,,Voordat ik ziek werd, was ik altijd druk met werk, hobby’s en mijn sociale leven. Ziek was ik nooit. Ik werk bij DELA, dus het werk in coronatijd was wat drukker dan normaal. Ik stond vooraan om uitvaarten aan te pakken met mijn collega’s. Ik vond het mooi, maar ook zeer indrukwekkend om te doen.”



,,Tot ik zes maanden geleden steken in mijn borst en tussen mijn schouderbladen voelde. Ik legde toen nog niet de link met corona, maar bleef de volgende dag voor de zekerheid thuis. Ik was ontzettend moe, begon me grieperig te voelen en werd al snel erg benauwd. Toen ik net ziek werd, dacht ik niet dat het zo’n vaart zou lopen. Ik ben nog jong en de huisarts ging uit van twee of drie weken herstel.