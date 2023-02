Nooit zou je afstand moeten doen van je huisdier, was er maar een landelijke ‘dierenbijslag’

Drie mannen duwen vrouw in auto na een ruzie in Eindhoven, politie vreest ontvoering

Een vrouw is vrijdagavond vermoedelijk tegen haar wil in meegenomen door drie mannen bij het Stationsplein in Eindhoven. Dat laat de politie weten. Ze zou in een auto zijn ontvoerd. De politie maakt zich grote zorgen over het lot van een vrouw.

17:20