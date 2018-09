Noorse politie onderzoekt vermissing Arjen Kamphuis (47)

De 47-jarige securityspecialist was twee weken geleden op vakantie in Noorwegen en zou op 22 augustus weer terugvliegen vanuit Trondheim. Hij arriveerde echter nooit in zijn woonplaats Amsterdam en miste diverse afspraken. Het laatste spoor leidt naar zijn hotel in het noordelijke stadje Bodø, waar hij op 20 augustus uit checkte. Volgens het Noorse VG is de politie zondag een onderzoek gestart naar de vermissing van Kamphuis, die zich altijd inzette voor privacy en internetveiligheid. De site citeert Odd Ivar Pettersen van het politiedistrict Nordland. ,,Het onderzoek omvat onder meer het nagaan van elektronische sporen zoals het volgen van telefoontjes. Ons doel is de vermiste man te vinden." Pettersen zegt dat de politie diverse tips heeft binnengekregen, onder meer uit Ålesund en andere locaties in het Westen van Noorwegen.

Ervaren hiker

In Nederland zijn collega's en vrienden van Kamphuis zeer bezorgd. Daaronder Ancilla van de Leest, die vorig jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen lijsttrekker was voor de Piratenpartij. Zij vrezen een ongeluk of een misdrijf. Het missen van afspraken en vergaderingen is niks voor Kamphuis, zei ze eerder.



Van de Leest beschrijft Kamphuis als een 'een zeer ervaren hiker die wel vaker alleen op vakantie ging'. ,,We vermoeden dat hij daar in de regio is gaan hiken. Het is een bekende hikingspot, met heel ruig terrein. In het verleden heeft hij daar ook veel gewandeld."



Eerder werd al bekend dat bij Kamphuis' vrienden in Nederland een tip was binnengekomen. Een man die aan zijn uiterlijke kenmerken voldoet, zou gezien zijn in Ribe, in het zuidwesten van Denemarken.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte van de vermissing, meldt een woordvoerder. Het ministerie staat hierover ook in contact met lokale autoriteiten.