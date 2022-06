Norm voor eindexamenkandidaten wederom iets versoepeld in coronajaar

Net als vorig jaar zijn de zogeheten N-termen, waarmee de leerlingen over de lat van een voldoende moeten springen, gemiddeld 0,1 tot 0,3 punt hoger dan in de jaren 2015-2019 (pre-corona). Als een examen moeilijker is, dan is de N-term hoger en hoeven leerlingen minder scorepunten binnen te slepen voor een voldoende.

Om meer over de resultaten te kunnen zeggen is volgens de waakhond een verdere analyse nodig. Maar aan de N-termen per vak (die liggen tussen de 0,0 en 2,0), die zojuist ook zijn gepubliceerd voor de examens in het eerste tijdvak, valt al wat te zien: vooral de examens wiskunde B en economie (allebei 1,8) op het vwo en wiskunde B (1,7), natuurkunde (1,7) en bedrijfseconomie (1,9) op de havo zijn als lastig ervaren. Over economie kwamen veel klachten binnen, zowel docenten als leerlingen vonden die examens te lang en het nakijkmodel te rigide.

Hard gewerkt

Pieter Hendrikse, voorzitter van het College voor Toetsen en Examens: ,,Ik heb bewondering voor hoe hard er is gewerkt door leerlingen, scholen, docenten en andere betrokkenen in weer een bijzonder examenjaar.” Ondanks dat de coronabeperkingen weg zijn, zijn de examenregels voor de ruim 188.000 kandidaten net als vorig jaar versoepeld. Zo krijgen leerlingen de mogelijkheid om het centraal examen te spreiden, is er een extra herkansing mogelijk en mogen examenkandidaten het eindresultaat van één vak (géén kernvak) buiten beschouwing laten.

Uit de laatste gegevens blijkt dat de meeste examenleerlingen in het eerste tijdvak hun examens hebben gemaakt. Wel lijkt het erop dat er dit jaar iets minder leerlingen in tijdvak 1 álle examens hebben gemaakt dan vorig jaar. ,,Dat kunnen we pas met zekerheid zeggen na het tweede tijdvak”, aldus de waakhond.

Vandaag de vlag uit

Leerlingen op het vmbo (theoretische en gemengde leerweg), havo en vwo die hun centraal schriftelijke examens allemaal in het eerste tijdvak hebben voltooid én zijn geslaagd, kunnen vandaag de vlag uithangen.



Hoe verloopt deze belangrijke dag? Nu heeft het College voor Toetsen en Examens dus de normering bekendgemaakt: de lat waar leerlingen ‘overheen moeten springen’ om te slagen. Kort daarna zal iedere school beginnen met het zo snel mogelijk vaststellen van alle examenuitslagen. Vanaf het begin van de middag worden alle leerlingen gebeld en krijgen ze te horen of ze geslaagd zijn, gezakt zijn of via een herkansing eventueel nog kunnen slagen. Daarna kunnen de kinderen hun complete cijferlijst ophalen op school.



Ook kandidaten die het centraal examen nog niet voor al hun vakken hebben kunnen voltooien in het eerste tijdvak, krijgen op datzelfde moment de door hen behaalde eindcijfers meegedeeld; ook al kon voor hen nog geen uitslag worden vastgesteld. Hun tweede tijdvak begint maandag.

