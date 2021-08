Notoire wegpiraat zonder rijbewijs is nu auto kwijt

Bloemen voor verongeluk­te Noah (16) en Isay (18): ‘Die jongens waren enorm geliefd’

2 augustus Op twee plekken langs de Weg der Verenigde Naties/N210 in IJsselstein zijn vandaag bloemen neergelegd ter nagedachtenis van de vrijdag bij een verkeersongeluk omgekomen broers Noah (16) en Isay (18). Vrienden Ruben en Dyon beseffen nog nauwelijks wat er gebeurd is. ,,Het is allemaal nog heel onwerkelijk.”